Ermənistanda yaşayış evinin uçması nəticəsində bir nəfər ölüb
Region
- 03 noyabr, 2025
- 18:57
Ermənistanın Lori vilayətinin Vanadzor şəhərində yaşayış evi uçub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Ermənistan" ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən bildirib.
Dağıntılar altından kişi meyiti çıxarılıb.
Hadisə yerində xilasedicilər işləyir.
