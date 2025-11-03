İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ermənistanda yaşayış evinin uçması nəticəsində bir nəfər ölüb

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 18:57
    Ermənistanda yaşayış evinin uçması nəticəsində bir nəfər ölüb

    Ermənistanın Lori vilayətinin Vanadzor şəhərində yaşayış evi uçub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Ermənistan" ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən bildirib.

    Dağıntılar altından kişi meyiti çıxarılıb.

    Hadisə yerində xilasedicilər işləyir.

    Ermənistan xilasedicilər Yaşayış binası
    В Армении при обрушении жилого дома погиб мужчина

    Son xəbərlər

    19:45

    Ərdoğan: Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin istifadəsinə daha 250 "Altay" tankını verməyi planlaşdırırıq

    Region
    19:41
    Video

    Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələri "Sivaş" qazma qurğusunu vurub

    Digər ölkələr
    19:26

    Fidan: Türkiyə Yaxın Şərqdə sülhə nail olmaq üçün bütün səylərini göstərəcək

    Digər
    19:19

    Aİ Çinlə ixrac məhdudiyyətlərini müzakirə edir və əks tədbirləri nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    19:09

    Noyabrın 4-də Brüsseldə Avrointeqrasiya üzrə sammit keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:00

    "Neftçi" İdman Klubunun rəhbərliyində kadr dəyişikliyi olub

    Fərdi
    18:57

    Ermənistanda yaşayış evinin uçması nəticəsində bir nəfər ölüb

    Region
    18:44

    Himalayda qar uçqunu nəticəsində üç nəfər ölüb, səkkiz nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    18:32

    "Nar"da növbəti avtomobil qalibi bəlli olacaq – Həyəcan dolu anlar bu axşam

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti