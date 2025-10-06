В Армении подготовлен проект по срокам призыва и демобилизации

Минобороны Армении представило на общественное обсуждение проект, определяющий порядок зимнего призыва на обязательную военную службу на следующий год.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно документу, пополнение Вооруженных сил новобранцами, а также увольнение в запас отслуживших военнослужащих пройдут в январе 2026 года. В нем указано, что зачисление новобранцев рядового состава в ряды ВС будет проводиться в период с 7 по 31 января 2026 года.

Одновременно с этим, военнослужащие, завершившие установленный срок обязательной службы, будут демобилизованы. Процесс их увольнения в запас пройдет с 8 по 31 января 2026 года включительно.

Проект также регулирует вопросы, связанные с альтернативной службой: призыв на альтернативную службу и увольнение отслуживших будут осуществляться в те же сроки, что и для военнослужащих обязательной службы.