Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Армении подготовлен проект по срокам призыва и демобилизации

    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 15:59
    В Армении подготовлен проект по срокам призыва и демобилизации

    Минобороны Армении представило на общественное обсуждение проект, определяющий порядок зимнего призыва на обязательную военную службу на следующий год.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Согласно документу, пополнение Вооруженных сил новобранцами, а также увольнение в запас отслуживших военнослужащих пройдут в январе 2026 года. В нем указано, что зачисление новобранцев рядового состава в ряды ВС будет проводиться в период с 7 по 31 января 2026 года.

    Одновременно с этим, военнослужащие, завершившие установленный срок обязательной службы, будут демобилизованы. Процесс их увольнения в запас пройдет с 8 по 31 января 2026 года включительно.

    Проект также регулирует вопросы, связанные с альтернативной службой: призыв на альтернативную службу и увольнение отслуживших будут осуществляться в те же сроки, что и для военнослужащих обязательной службы.

    Армения военная служба демобилизация Минобороны
    Ermənistanda orduya çağırış və tərxislə bağlı layihə hazırlanıb

    Последние новости

    16:03

    В Азербайджане в сентябре зафиксирован сильный рост числа выданных госучреждениям доменов

    ИКТ
    15:59

    В Армении подготовлен проект по срокам призыва и демобилизации

    В регионе
    15:57

    Турция в январе-июле стала лидером среди стран-покупателей азербайджанского газа

    Энергетика
    15:55
    Фото

    В Хачмазском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    15:48

    В Москве задержали мужчину, ранившего ножом двух человек на Арбате

    В регионе
    15:40

    ING: Азербайджан сохраняет внешнюю устойчивость, но баланс текущего счета под давлением

    Финансы
    15:38
    Фото

    Садыр Жапаров прибыл в Азербайджан

    Другие
    15:22

    Азербайджанский паралимпиец завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы

    Индивидуальные
    15:19

    Потребителям в Азербайджане в январе-сентябре возвращено НДС на около 140 млн манатов

    Финансы
    Лента новостей