Ermənistanda orduya çağırış və tərxislə bağlı layihə hazırlanıb
Region
- 06 oktyabr, 2025
- 16:13
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi növbəti il üçün məcburi hərbi xidmətə qış çağırışının qaydalarını müəyyən edən layihəni ictimai müzakirəyə təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Sənədə əsasən, Silahlı Qüvvələrin yeni çağırışçılarla komplektləşdirilməsi, həmçinin xidmət müddətini başa vuran hərbçilərin ehtiyata buraxılması 2026-cı ilin yanvar ayında həyata keçiriləcək. Sənəddə qeyd olunur ki, yeni əsgərlərin Silahlı Qüvvələrə qəbulu 2026-cı ilin yanvarın 7-dən 31-nə kimi keçiriləcək.
Eyni zamanda, müəyyən edilmiş məcburi xidmət müddətini başa vuran hərbçilər tərxis olunacaqlar. Onların ehtiyata buraxılması prosesi 2026-cı ilin yanvarın 8-dən 31-i daxil olmaqla həyata keçiriləcək.
Son xəbərlər
16:21
Qızlardan ibarət 3x3 basketbol üzrə Azərbaycan milisi MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıbKomanda
16:19
III MDB Oyunları: Azərbaycan qılıncoynadanları günü 1 medalla başa vurublar - YENİLƏNİBFərdi
16:13
Ermənistanda orduya çağırış və tərxislə bağlı layihə hazırlanıbRegion
16:11
Rəy
İranda məcburi hicab tarix olur – Tehran təməl prinsipini qurban verir - ŞƏRHAnalitika
16:10
Azərbaycanın U-21 millisinin baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda cəsarətli çıxış etmək vacibdir"Futbol
16:07
Foto
Azərbaycan və Böyük Britaniya hərbi əməkdaşlığı müzakirə ediblərHərbi
15:59
Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaqDigər ölkələr
15:57
Azərbaycan güllə atıcısı III MDB Oyunlarında medal qazanıbFərdi
15:55