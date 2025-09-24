Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Армении обсуждают конституционную реформу

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 11:34
    В Армении обсуждают конституционную реформу

    В Армении сегодня проходит заседание Совета по конституционным реформам.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

    Министерство юстиции Армении не приводит подробности заседания.

    Отметим, что правящая в Армении партия "Гражданский договор" (ГД) выступила с инициативой принятия новой Конституции страны. Ожидается, что ГД объявит о проведении референдума с целью принятия новой Конституции в случае победы на парламентских выборах в Армении в июне 2026 года.

    Армения конституция реформа
    Ermənistanda konstitusiya islahatı müzakirə olunur
    Armenia holds meeting of constitutional reform council

    Последние новости

    12:21

    Узбекистан разрабатывает стратегию развития статистики до 2031 года

    Другие страны
    12:11

    Италия продлила размещение системы ПВО в Эстонии до весны 2026 года

    Другие страны
    12:09

    Спикер парламента Сербии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Внешняя политика
    12:06

    В Лондоне наблюдаются перебои в работе поездов в направлении аэропорта Станстед

    Другие страны
    12:00

    Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции

    Внутренняя политика
    11:58

    Марко Олави Риссанен: Активное участие СНГ в Программе международных сопоставлений обнадеживает

    Финансы
    11:52

    Кремль: Путин готов встретиться с Зеленским, но лишь после предварительной подготовки

    Другие страны
    11:48

    Песков: Звонок Путина и Трампа могут организовать в любой момент

    Другие страны
    11:43

    Глава УМК отметил роль религиозных деятелей во время Второй Карабахской войны

    Религия
    Лента новостей