В Армении обсуждают конституционную реформу
В регионе
- 24 сентября, 2025
- 11:34
В Армении сегодня проходит заседание Совета по конституционным реформам.
Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.
Министерство юстиции Армении не приводит подробности заседания.
Отметим, что правящая в Армении партия "Гражданский договор" (ГД) выступила с инициативой принятия новой Конституции страны. Ожидается, что ГД объявит о проведении референдума с целью принятия новой Конституции в случае победы на парламентских выборах в Армении в июне 2026 года.
Последние новости
12:21
Узбекистан разрабатывает стратегию развития статистики до 2031 годаДругие страны
12:11
Италия продлила размещение системы ПВО в Эстонии до весны 2026 годаДругие страны
12:09
Спикер парламента Сербии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидовВнешняя политика
12:06
В Лондоне наблюдаются перебои в работе поездов в направлении аэропорта СтанстедДругие страны
12:00
Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукцииВнутренняя политика
11:58
Марко Олави Риссанен: Активное участие СНГ в Программе международных сопоставлений обнадеживаетФинансы
11:52
Кремль: Путин готов встретиться с Зеленским, но лишь после предварительной подготовкиДругие страны
11:48
Песков: Звонок Путина и Трампа могут организовать в любой моментДругие страны
11:43