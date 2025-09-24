В Армении обсуждают конституционную реформу

В Армении сегодня проходит заседание Совета по конституционным реформам.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Министерство юстиции Армении не приводит подробности заседания.

Отметим, что правящая в Армении партия "Гражданский договор" (ГД) выступила с инициативой принятия новой Конституции страны. Ожидается, что ГД объявит о проведении референдума с целью принятия новой Конституции в случае победы на парламентских выборах в Армении в июне 2026 года.