Ermənistanda konstitusiya islahatı müzakirə olunur
Region
- 24 sentyabr, 2025
- 11:38
Ermənistanda bu gün Konstitusiya İslahatları Şurasının iclası keçirilir.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.
Ermənistan Ədliyyə Nazirliyi iclasın təfərrüatlarını açıqlamır.
Qeyd edək ki, Ermənistanda hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyası ölkənin yeni konstitusiyasının qəbul edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib.
Gözlənilir ki, partiya 2026-cı ilin iyununda Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərində xalqın səsini qazandıqdan sonra ümumxalq referendumu yolu ilə yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi prosesini başladacaq.
