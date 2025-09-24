İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Ermənistanda konstitusiya islahatı müzakirə olunur

    Ermənistanda konstitusiya islahatı müzakirə olunur

    Region
    • 24 sentyabr, 2025
    • 11:38
    Ermənistanda bu gün Konstitusiya İslahatları Şurasının iclası keçirilir.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Ermənistan Ədliyyə Nazirliyi iclasın təfərrüatlarını açıqlamır.

    Qeyd edək ki, Ermənistanda hakim "Vətəndaş müqaviləsi" partiyası ölkənin yeni konstitusiyasının qəbul edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib.

    Gözlənilir ki, partiya 2026-cı ilin iyununda Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərində xalqın səsini qazandıqdan sonra ümumxalq referendumu yolu ilə yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi prosesini başladacaq.

    В Армении обсуждают конституционную реформу
    Armenia holds meeting of constitutional reform council

