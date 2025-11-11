Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Армении назначен новый командующий Погранвойсками СНБ

    • 11 ноября, 2025
    • 09:44
    Новым командующим Погранвойсками СНБ Армении назначен Гарик Мурадян.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

    В документе отмечается, что решение о назначении принято по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Прежний командующий Погранвойсками СНБ Армении Эдгар Унанян был уволен в сентябре 2025 года. На этом посту он продержался чуть более года.

