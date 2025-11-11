В Армении назначен новый командующий Погранвойсками СНБ
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 09:44
Новым командующим Погранвойсками СНБ Армении назначен Гарик Мурадян.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.
В документе отмечается, что решение о назначении принято по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Прежний командующий Погранвойсками СНБ Армении Эдгар Унанян был уволен в сентябре 2025 года. На этом посту он продержался чуть более года.
Последние новости
10:15
Казахстан привлек более $70 млн инвестиций в геологоразведку на ближайшие 6 летВ регионе
10:13
Цена на азербайджанскую нефть немного снизиласьЭнергетика
10:11
Фото
В Баку стартовала программа Euronews Academy по телевизионной и live журналистикеМедиа
10:01
Фото
Директор Euronews в Баку: Наша миссия — поддержать развитие медиа в АзербайджанеМедиа
10:00
Рэнкинг активов НБКО в Азербайджане (01.01.2025)Финансы
09:51
Казахстан и Россия подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничествеВ регионе
09:49
Полиция в Азербайджана за сутки задержала 29 человек, находившихся в розыскеПроисшествия
09:45
В Казахстане заключено более 320 контрактов на недропользование по углеводородамВ регионе
09:44