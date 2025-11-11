В Армении назначен новый командующий Погранвойсками СНБ

Новым командующим Погранвойсками СНБ Армении назначен Гарик Мурадян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом соответствующий указ подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.

В документе отмечается, что решение о назначении принято по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Прежний командующий Погранвойсками СНБ Армении Эдгар Унанян был уволен в сентябре 2025 года. На этом посту он продержался чуть более года.