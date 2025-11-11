İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Ermənistanda MTX Sərhəd Qoşunlarına yeni komandan təyin edilib

    Region
    11 noyabr, 2025
    • 10:01
    Ermənistanda MTX Sərhəd Qoşunlarına yeni komandan təyin edilib

    Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti (MTX) Sərhəd Qoşunlarının yeni komandanı vəzifəsinə Qarik Muradyan təyin edilib.

    "Report" Ermənistan KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı ölkə Prezidenti Vaqn Xaçaturyan müvafiq fərman imzalayıb.

    Sənəddə qeyd olunub ki, təyinat barədə qərar Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın təklifi əsasında qəbul edilib.

    Ermənistan MTX Sərhəd Qoşunlarının əvvəlki komandanı Edqar Unanyan 2025-ci ilin sentyabrında vəzifəsindən azad edilmişdi.

    В Армении назначен новый командующий Погранвойсками СНБ

