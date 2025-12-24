Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    • 24 декабря, 2025
    • 14:44
    В Армении намерены отозвать у церкви право собственности на земельные участки

    Власти Армении намерены отозвать у Армянской апостольской церкви (ААЦ) право собственности на земельные участки и сохранить лишь право на безвозмездное пользование ими.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    По их информации, проект соответствующих поправок к Земельному кодексу включен в повестку завтрашнего заседания Национального собрания.

    Принятием поправок парламент признает утратившей силу соответствующую статью в ЗК, закрепляющую за ААЦ право собственности на церковные земли.

    Авторы решения ссылаются на то, что наличие в Земельном кодексе статьи, дающей церкви право на безвозмездное пользование земельными участками.

    Ermənistanda kilsənin torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüququnun ləğvi planlaşdırılır

