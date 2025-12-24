В Армении намерены отозвать у церкви право собственности на земельные участки
В регионе
- 24 декабря, 2025
- 14:44
Власти Армении намерены отозвать у Армянской апостольской церкви (ААЦ) право собственности на земельные участки и сохранить лишь право на безвозмездное пользование ими.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
По их информации, проект соответствующих поправок к Земельному кодексу включен в повестку завтрашнего заседания Национального собрания.
Принятием поправок парламент признает утратившей силу соответствующую статью в ЗК, закрепляющую за ААЦ право собственности на церковные земли.
Авторы решения ссылаются на то, что наличие в Земельном кодексе статьи, дающей церкви право на безвозмездное пользование земельными участками.
