В Армении намерены отозвать у церкви право собственности на земельные участки

Власти Армении намерены отозвать у Армянской апостольской церкви (ААЦ) право собственности на земельные участки и сохранить лишь право на безвозмездное пользование ими.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По их информации, проект соответствующих поправок к Земельному кодексу включен в повестку завтрашнего заседания Национального собрания.

Принятием поправок парламент признает утратившей силу соответствующую статью в ЗК, закрепляющую за ААЦ право собственности на церковные земли.

Авторы решения ссылаются на то, что наличие в Земельном кодексе статьи, дающей церкви право на безвозмездное пользование земельными участками.