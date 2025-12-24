Ermənistanda kilsənin torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüququnun ləğvi planlaşdırılır
Region
- 24 dekabr, 2025
- 15:00
Ermənistan hökuməti erməni apostol kilsəsinin torpaq sahələri üzərindəki mülkiyyət hüququnu ləğv etmək və yalnız pulsuz istifadə hüququnu saxlamaq niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Torpaq Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklər layihəsi parlamentin sabahkı iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Dəyişikliklərin qəbul edilməsi ilə parlament Torpaq Məcəlləsində apostol kilsəsinin kilsə torpaqları üzərində mülkiyyət hüququnu təsbit edən müvafiq maddəni etibarsız hesab edəcək.
Qərarın müəllifləri Torpaq Məcəlləsində kilsəyə torpaq sahələrindən pulsuz istifadə hüququ verən maddənin olmasına istinad edirlər.
Son xəbərlər
15:38
Rəy
Ermənistanda Qazaxıstan taxılına qarşı qara piar – Rusiyayönlülərin Paşinyana yeni təzyiq aləti - ŞƏRHAnalitika
15:36
İsrail Prezidenti İlham Əliyevə doğum günü münasibətilə zəng edibXarici siyasət
15:29
Foto
Prokurorluq əməkdaşları "Gülçöhrə və Əsgər" tamaşasını izləyiblərMədəniyyət siyasəti
15:25
London klubları türkiyəli futbolçunu heyətə qatmaqda maraqlıdırFutbol
15:24
Növbəti iki gündə rayonlarda hava şəraiti qeyri-sabit olacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
15:19
Mediasiya Şurası dinlərarası münaqişələrin həlli ilə bağlı təklif edilən layihələri qəbul etməyibDin
15:19
İsrail Livana hava zərbələri endiribDigər ölkələr
15:16
Nazirlik rəsmisi: Azərbaycanda yeni virusun yayılması barədə iddialar doğru deyilSağlamlıq
15:15