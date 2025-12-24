İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Ermənistanda kilsənin torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüququnun ləğvi planlaşdırılır

    Region
    • 24 dekabr, 2025
    • 15:00
    Ermənistanda kilsənin torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüququnun ləğvi planlaşdırılır

    Ermənistan hökuməti erməni apostol kilsəsinin torpaq sahələri üzərindəki mülkiyyət hüququnu ləğv etmək və yalnız pulsuz istifadə hüququnu saxlamaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Torpaq Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklər layihəsi parlamentin sabahkı iclasının gündəliyinə daxil edilib.

    Dəyişikliklərin qəbul edilməsi ilə parlament Torpaq Məcəlləsində apostol kilsəsinin kilsə torpaqları üzərində mülkiyyət hüququnu təsbit edən müvafiq maddəni etibarsız hesab edəcək.

    Qərarın müəllifləri Torpaq Məcəlləsində kilsəyə torpaq sahələrindən pulsuz istifadə hüququ verən maddənin olmasına istinad edirlər.

    Ermənistan kilsə torpaq
    В Армении намерены отозвать у церкви право собственности на земельные участки

    Son xəbərlər

    15:38
    Rəy

    Ermənistanda Qazaxıstan taxılına qarşı qara piar – Rusiyayönlülərin Paşinyana yeni təzyiq aləti - ŞƏRH

    Analitika
    15:36

    İsrail Prezidenti İlham Əliyevə doğum günü münasibətilə zəng edib

    Xarici siyasət
    15:29
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları "Gülçöhrə və Əsgər" tamaşasını izləyiblər

    Mədəniyyət siyasəti
    15:25

    London klubları türkiyəli futbolçunu heyətə qatmaqda maraqlıdır

    Futbol
    15:24

    Növbəti iki gündə rayonlarda hava şəraiti qeyri-sabit olacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:19

    Mediasiya Şurası dinlərarası münaqişələrin həlli ilə bağlı təklif edilən layihələri qəbul etməyib

    Din
    15:19

    İsrail Livana hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    15:16

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycanda yeni virusun yayılması barədə iddialar doğru deyil

    Sağlamlıq
    15:15

    ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti