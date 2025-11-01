В Армении начали ставить штампы в паспорта без изображения горы Агрыдаг

Пограничники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении с 1 ноября начали ставить штампы при выезде и въезде в эту страну без изображения горного хребта Агрыдаг (армяне называют его Арарат - ред.).

Как передает Report, соответствующие видео и фотоматериалы опубликованы в армянских медиа.

На штампе изображен самолет и сделана надпись на английском Zvartnots - название ереванского международного аэропорта, а также "Армения" на армянском и английском языках.

Напомним, что соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Армении 11 сентября.

Гора Агрыдаг находится на востоке Турции, к северу от озера Ван.