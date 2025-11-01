Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 01 ноября, 2025
    • 19:13
    Пограничники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении с 1 ноября начали ставить штампы при выезде и въезде в эту страну без изображения горного хребта Агрыдаг (армяне называют его Арарат - ред.).

    Как передает Report, соответствующие видео и фотоматериалы опубликованы в армянских медиа.

    На штампе изображен самолет и сделана надпись на английском Zvartnots - название ереванского международного аэропорта, а также "Армения" на армянском и английском языках.

    Напомним, что соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров Армении 11 сентября.

    Гора Агрыдаг находится на востоке Турции, к северу от озера Ван.

