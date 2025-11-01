İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    • 01 noyabr, 2025
    • 19:36
    Ermənistanda pasportlara daha Ağrı Dağın təsviri olan möhür vurulmur

    Noyabrın 1-dən Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhədçiləri pasportlara Ağrı Dağı dağ silsiləsinin təsviri olmayan çıxış və giriş möhürləri vurmağa başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bununla bağlı Ermənistan mətbuatında video və fotolar dərc olunub.

    Möhürlərin üzərində təyyarə təsviri və ingilis dilində "Zvartnots" yazısı, İrəvan Beynəlxalq Hava Limanının adı, eləcə də həm erməni, həm də ingilis dilində "Armenia" yazılıb.

    Xatırladaq ki, müvafiq qərar Ermənistan Nazirlər Kabinetinin sentyabrın 11-də keçirilən iclasında qəbul edilib. Ağrı Dağı dağı Türkiyənin şərqində, Van gölünün şimalında yerləşir.

    pasport ağrıdağ möhür Ermənistan
    В Армении начали ставить штампы в паспорта без изображения горы Агрыдаг

