В Армении наблюдаются масштабные сбои в работе сайтов

В настоящее время практически все новостные сайты в Армении испытывают перебои в работе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это связано с проблемами в сервисе Cloudflare, которые повлияли на доступность различных сайтов и серверов.

Cloudflare - американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и DNS-сервисы.