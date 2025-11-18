В Армении наблюдаются масштабные сбои в работе сайтов
В регионе
- 18 ноября, 2025
- 16:22
В настоящее время практически все новостные сайты в Армении испытывают перебои в работе.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это связано с проблемами в сервисе Cloudflare, которые повлияли на доступность различных сайтов и серверов.
Cloudflare - американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и DNS-сервисы.
