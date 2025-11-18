Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Армении наблюдаются масштабные сбои в работе сайтов

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 16:22
    В Армении наблюдаются масштабные сбои в работе сайтов

    В настоящее время практически все новостные сайты в Армении испытывают перебои в работе.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это связано с проблемами в сервисе Cloudflare, которые повлияли на доступность различных сайтов и серверов.

    Cloudflare - американская компания, предоставляющая услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и DNS-сервисы.

    Армения сбой сайты
