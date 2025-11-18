İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Ermənistanda saytların işində genişmiqyaslı fasilələr müşahidə olunur

    Region
    • 18 noyabr, 2025
    • 17:04
    Ermənistanda saytların işində genişmiqyaslı fasilələr müşahidə olunur

    Hazırda Ermənistanda demək olar ki, bütün xəbər saytlarının işində fasilələr müşahidə olunur.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu, müxtəlif sayt və serverlərin əlçatanlığına təsir göstərən "Cloudflare" xidmətində yaranmış problemlərlə əlaqədardır.

    "Cloudflare" CDN xidmətləri, DDoS hücumlarından qorunma, resurslara təhlükəsiz giriş və DNS xidmətləri təqdim edən ABŞ şirkətidir.

    В Армении наблюдаются масштабные сбои в работе сайтов

