В Армении масштабный пожар приблизился к границе Тавушской области
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 17:21
Крупный пожар в Гегаркунике приблизился к административной границе Тавушской области.
Как передает Report, об этом cообщают армянские СМИ.
Согласно информации министерства окружающей среды, в тушении пожара, который продолжается уже четвертый день, задействовано большое количество расчетов Спасательной службы МВД, а также вертолет. Из-за сложного рельефа местности значительную часть работ приходится выполнять вручную. На отдельных участках огонь удалось локализовать, однако полностью остановить распространение огня пока не получается. Сухая и ветреная погода способствует его дальнейшему распространению.
Еще один пожар возник в районе Дилижана, рядом с тоннелем. Другой очаг - в районе сел Овк и Енокаван.
