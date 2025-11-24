Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Армении масштабный пожар приблизился к границе Тавушской области

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 17:21
    В Армении масштабный пожар приблизился к границе Тавушской области

    Крупный пожар в Гегаркунике приблизился к административной границе Тавушской области.

    Как передает Report, об этом cообщают армянские СМИ.

    Согласно информации министерства окружающей среды, в тушении пожара, который продолжается уже четвертый день, задействовано большое количество расчетов Спасательной службы МВД, а также вертолет. Из-за сложного рельефа местности значительную часть работ приходится выполнять вручную. На отдельных участках огонь удалось локализовать, однако полностью остановить распространение огня пока не получается. Сухая и ветреная погода способствует его дальнейшему распространению.

    Еще один пожар возник в районе Дилижана, рядом с тоннелем. Другой очаг - в районе сел Овк и Енокаван.

    Армения пожар Тавушская область
    Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıb

    Последние новости

    18:02

    Азербайджан и Оман подписали Меморандум о сотрудничестве в области юстиции и права

    Внешняя политика
    17:58

    В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до 45 градусов

    В регионе
    17:57

    Мозамбик заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере цифровой трансформации

    ИКТ
    17:56

    Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и Италии

    Внешняя политика
    17:54

    Азербайджан обсудил с Пакистаном расширение сотрудничества в правовой сфере

    Внешняя политика
    17:50
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадаге

    Внутренняя политика
    17:45
    Фото

    Азербайджан представил свой стенд на Международном базаре в Люксембурге

    Kультурная политика
    17:43

    Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Турцией в сфере статистики

    Внешняя политика
    17:38

    Азербайджан избран членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 4-летний срок

    Внешняя политика
    Лента новостей