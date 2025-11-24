В Армении масштабный пожар приблизился к границе Тавушской области

Крупный пожар в Гегаркунике приблизился к административной границе Тавушской области.

Как передает Report, об этом cообщают армянские СМИ.

Согласно информации министерства окружающей среды, в тушении пожара, который продолжается уже четвертый день, задействовано большое количество расчетов Спасательной службы МВД, а также вертолет. Из-за сложного рельефа местности значительную часть работ приходится выполнять вручную. На отдельных участках огонь удалось локализовать, однако полностью остановить распространение огня пока не получается. Сухая и ветреная погода способствует его дальнейшему распространению.

Еще один пожар возник в районе Дилижана, рядом с тоннелем. Другой очаг - в районе сел Овк и Енокаван.