Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıb
Region
- 24 noyabr, 2025
- 17:48
Geqarkunikdə baş verən böyük yanğın Tavuş vilayətinin inzibati sərhədinə yaxınlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.
Ətraf Mühit Nazirliyinin məlumatına əsasən, artıq dördüncü gündür davam edən yanğının söndürülməsində DİN-in Xilasetmə Xidmətinin çoxsaylı briqadaları, həmçinin helikopter cəlb edilib. Ərazinin relyefinin mürəkkəb olması yanğının söndürülməsini çətinləşdirir. Bəzi sahələrdə yanğın məhdudlaşdırılsa da, alovun yayılmasını tamamilə dayandırmaq hələ mümkün olmayıb. Quru və küləkli hava şəraiti yanğının daha da yayılmasına səbəb olur.
Bundan başqa, Dilijan rayonunda, tunel yaxınlığında, eləcə də Ovk və Yenokavan kəndləri ərazisində yanğın baş verib.
Son xəbərlər
17:57
Foto
ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edibİnfrastruktur
17:55
ICGB investisiya qərarının qəbulunun sürətləndirilməsi üçün ABŞ fondlarının dəstəyinə ümid edirEnergetika
17:55
İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"Futbol
17:53
Azərbaycan iqlim risklərinin qiymətləndirilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlayıbMaliyyə
17:50
Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşübXarici siyasət
17:49
Azərbaycan dayanıqlı maliyyə ekosistemi yaratmaq üçün genişmiqyaslı islahatlar aparırMaliyyə
17:48
Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Gənc voleybolçularda yaxşı potensial var"Komanda
17:48
Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıbRegion
17:46