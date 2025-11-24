Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 17:48
    Geqarkunikdə baş verən böyük yanğın Tavuş vilayətinin inzibati sərhədinə yaxınlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Ətraf Mühit Nazirliyinin məlumatına əsasən, artıq dördüncü gündür davam edən yanğının söndürülməsində DİN-in Xilasetmə Xidmətinin çoxsaylı briqadaları, həmçinin helikopter cəlb edilib. Ərazinin relyefinin mürəkkəb olması yanğının söndürülməsini çətinləşdirir. Bəzi sahələrdə yanğın məhdudlaşdırılsa da, alovun yayılmasını tamamilə dayandırmaq hələ mümkün olmayıb. Quru və küləkli hava şəraiti yanğının daha da yayılmasına səbəb olur.

    Bundan başqa, Dilijan rayonunda, tunel yaxınlığında, eləcə də Ovk və Yenokavan kəndləri ərazisində yanğın baş verib.

    Ermənistan yanğın
    В Армении масштабный пожар приблизился к границе Тавушской области

