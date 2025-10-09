Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Армении конфискуют у экс-министра культуры почти $62 тыс.

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 11:21
    В Армении конфискуют у экс-министра культуры почти $62 тыс.

    Антикоррупционный суд в Армении конфискует у экс-министра культуры Асмик Погосян около $62 тыс. в качестве возмещения ущерба государству.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Согласно материалов уголовного дела, ущерб был нанесен в результате ненадлежащего исполнения контрактов по восстановлению монастырского комплекса Кобайраванк в 2007-2008 годах.

    Работы проводились в рамках "Программы реставрации памятников".

