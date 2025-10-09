В Армении конфискуют у экс-министра культуры почти $62 тыс.
В регионе
- 09 октября, 2025
- 11:21
Антикоррупционный суд в Армении конфискует у экс-министра культуры Асмик Погосян около $62 тыс. в качестве возмещения ущерба государству.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Согласно материалов уголовного дела, ущерб был нанесен в результате ненадлежащего исполнения контрактов по восстановлению монастырского комплекса Кобайраванк в 2007-2008 годах.
Работы проводились в рамках "Программы реставрации памятников".
Последние новости
12:01
Житель Вянгли: Армяне не подпускали нас к древним памятникам в селеВнутренняя политика
12:00
Марко Юришич: В Боснии и Герцеговине до сих пор неизвестна судьба более 7,5 тыс. пропавших без вестиВнешняя политика
11:49
Орхан Мамедов: Кибератака на малый бизнес может создать эффект доминоБизнес
11:49
Казахстан заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном по системе еKYCФинансы
11:49
Глава ЕК: Инвестиции в рамках Global Gateway к 2027 году превысят €400 млрдДругие страны
11:48
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ТаджикистанВнешняя политика
11:47
Посол: Сотрудничество Молдовы и Азербайджана распространяется и на сферу кибербезопасностиИКТ
11:47
Ана Бирчал: Вашингтонская декларация ознаменовала завершение крупного регионального конфликтаВнешняя политика
11:46