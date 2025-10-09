İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Ermənistanda sabiq nazir mənimsədiyi 62 min dollara yaxın vəsaiti dövlətə qaytaracaq

    Region
    • 09 oktyabr, 2025
    • 11:59
    Ermənistanda sabiq nazir mənimsədiyi 62 min dollara yaxın vəsaiti dövlətə qaytaracaq

    Ermənistanda Antikorrupsiya Məhkəməsi sabiq mədəniyyət naziri Asmik Poqosyandan dövlətə dəyən ziyanın əvəzi olaraq təxminən 62 min dollar müsadirə edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Cinayət işi materiallarına əsasən, zərər 2007-2008-ci illərdə Kobayravank monastır kompleksinin bərpası üzrə müqavilələrin lazımi şəkildə icra edilməməsi nəticəsində dəyib.

    İşlər "Abidələrin bərpası proqramı" çərçivəsində aparılıb.

    Ermənistan Antikorrupsiya Məhkəməsi zərər Cinayət işi Asmik Poqosyan
    В Армении конфискуют у экс-министра культуры почти $62 тыс.

