Ermənistanda sabiq nazir mənimsədiyi 62 min dollara yaxın vəsaiti dövlətə qaytaracaq
Region
- 09 oktyabr, 2025
- 11:59
Ermənistanda Antikorrupsiya Məhkəməsi sabiq mədəniyyət naziri Asmik Poqosyandan dövlətə dəyən ziyanın əvəzi olaraq təxminən 62 min dollar müsadirə edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Cinayət işi materiallarına əsasən, zərər 2007-2008-ci illərdə Kobayravank monastır kompleksinin bərpası üzrə müqavilələrin lazımi şəkildə icra edilməməsi nəticəsində dəyib.
İşlər "Abidələrin bərpası proqramı" çərçivəsində aparılıb.
