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В Армении из-за нехватки военных увеличен срок службы контрактников

В Армении из-за нехватки военных увеличен срок службы контрактников После поражения в Карабахе армянская молодежь не хочет служить в армии
В регионе
19 апреля 2021 г. 12:40
В Армении из-за нехватки военных увеличен срок службы контрактников
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Военные-контрактники в Армении будут служить до 63 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости Армения", проект соответствующих изменений в законе "О воинской службе и статусе военнослужащего", представленный фракцией "Просвещенная Армения", был принят в парламенте Армении во втором и окончательном чтении.

Согласно проекту, возрастное ограничение для рядовых, младших и старших прапорщиков будет повышено до 55 лет, для младших офицеров - до 48-52 лет, для старших офицеров - до 50-55 лет, для полковников - до 55-58 лет, для других высокопоставленных офицеров - до 63 лет.

Министерство обороны Армении высказалось по законопроекту положительно.

Эксперты считают, что повышение возрастного ценза для военнослужащих связано с нехваткой военнослужащих в Вооруженных силах Армении. Поскольку нет личного состава, который мог бы компенсировать потери армянской армии в Карабахской войне, создается правовая база для продления контракта с военнослужащими, достигшими пенсионного возраста.

К тому же, после поражения в Карабахе армянская молодежь не хочет служить в армии.

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Версия на английском языке Armenia increases age limit for servicemen to fill shortage in army
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hərbçi qıtlığına görə orduda xidmət yaşı artırılır

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