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В Армении экс-министр культуры объявлена в розыск по делу об отмывании денег

В Армении экс-министр культуры объявлена в розыск по делу об отмывании денег Экс-министр культуры Армении Асмик Погосян объявлена в розыск по факту незаконной продажи здания ОО "АОКС" в Ереване.
В регионе
22 декабря 2021 г. 12:33
В Армении экс-министр культуры объявлена в розыск по делу об отмывании денег

Экс-министр культуры Армении Асмик Погосян объявлена в розыск по факту незаконной продажи здания ОО "АОКС" в Ереване.

Об этом передает Report со ссылкой на "Новости-Армения".

По данным пресс-службы Следственного комитета, в результате проведенных в управлении СК по Еревану комплексных мер выяснилось, что член правления ОО "Армянская компания по культурным связям и сотрудничеству с зарубежными странами" Гор Давтян, а также директор учрежденной этим ОО компании "АОКС", экс-посол Армении в Израиле Армен Смбатян и первый зампредседателя, бывшая министр культуры Армении Асмик Погосян с целью сокрытия и искажения источника и происхождение имущества. полученного преступным путем и принадлежащего ОО на правах собственности, осуществили формальные сделки по отчуждению.

В результате сделки по отчуждению 100%-доля ООО "АОКС" в размере 550 тыс. долларов США была перечислена компании, зарегистрированной в оффшоре на Британских Виргинских островах, директором которой являлась жена сына Асмик Погосян – Франческа Кутрупи. Она, в свою очередь, продала 50% от всей доли приятелю Армена Смбатяна – Саркису Мартиросяну и матери Гора Давтяна – Аделе Степанян.

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