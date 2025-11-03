В Армении экс-мэру предъявлены обвинения в отмывании денег

Антикоррупционный комитет Армении завершил следствие и направил в суд дело в отношении бывшего мэра Абовяна Карапета Гулояна, являющегося зятем лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

Согласно материалам дела, К.Гулоян, используя служебное положение, продал 65 общественных земельных участков, включая площади, дороги, скверы и парки. Продажу Гулоян совершал без публичных аукционов, положенных по законодательству, а при пособничестве сотрудников мэрии составлял фальшивые протоколы аукционов.

Кроме того, по предварительному сговору Гулоян легализовал присвоенные им земельные участки, составляя фиктивные документы о сделках.

Экс-мэру предъявлены обвинения в отмывании денег и превышении служебных полномочий, он признал обвинение и полностью возместил ущерб в 261 млн драмов ($678 тыс).

В качестве меры пресечения в его отношении применена подписка о невыезде под залог в 40 млн драмов (чуть больше $100 тыс).