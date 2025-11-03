İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ermənistanın keçmiş meri çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 20:32
    Ermənistanın keçmiş meri çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur

    Ermənistanın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi "Çiçəklənən Ermənistan" Partiyasının lideri Qaqik Tsarukyanın kürəkəni, Abovyan şəhərinin keçmiş meri Karapet Quloyana qarşı istintaqını başa çatdırıb və işi məhkəməyə göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Armenia" məlumat yayıb.

    İşin materiallarına görə, Quloyan vəzifəsindən sui-istifadə edərək meydanlar, yollar, bağlar və parklar da daxil olmaqla 65 dövlət torpaq sahəsi satıb. Quloyan satışları açıq hərraclar olmadan həyata keçirib və meriya işçilərinin iştirakı ilə saxta hərrac hesabatları hazırlayıb.

    Bundan əlavə, əvvəlcədən razılaşma əsasında Quloyan mənimsədiyi torpaq sahələrini saxta sənədlər yaratmaqla qanuniləşdirib.

    Keçmiş merə çirkli pulların yuyulması və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamları irəli sürülüb. O, ittihamları etiraf edib və 261 milyon dram (678 min dollar) məbləğində tam təzminat ödəyib.

    Ona 40 milyon dram (100 min dollardan bir qədər çox) girov müqabilində ölkədən çıxmamaq barədə iltizam tətbiq edilib.

    Karapet Quloyan Məhkəmə çirkli pulların yuyulması
    В Армении экс-мэру предъявлены обвинения в отмывании денег

    Son xəbərlər

    21:10

    Zelenski: Pokrovsk istiqamətində gərgin döyüşlər gedir

    Digər ölkələr
    20:59

    İspaniya klubu yayda baş məşqçisi ilə yollarını ayırmağı düşünür

    Futbol
    20:55

    Britaniyada ilk dəfə 11 gün ərzində qanunsuz miqrasiya qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37
    Foto

    Binəqədidə "Zəfərin qəhrəmanları: şəhidlər və qazilər" mövzusu müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    20:37

    II Qareginin qardaşı oğlu həbs edilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    20:35

    XİN: UNESCO-nun dekabrın 15-ni Dünya Türk Dilləri Ailəsi Günü elan etməsini alqışlayırıq

    Xarici siyasət
    20:32

    Ermənistanın keçmiş meri çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur

    Region
    20:11

    Ermənistan parlamentinin sədri seçkilərdə namizədliyini açıqlayıb

    Region
    20:04
    Foto

    Bakıda Vətən müharibəsində qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş konsert keçirilib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti