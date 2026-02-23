Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Армении арестованы два человека по делу об убийстве контрактника

    В регионе
    23 февраля, 2026
    • 11:05
    В Армении арестованы два человека по делу об убийстве контрактника

    Двух человек арестовали в рамках дела об убийстве 19-летнего военнослужащего-контрактника Арама Хачатряна в Севане (Армения).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре.

    Против них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 155 (убийство) УК Армении.

    Ранее стало известно, что 21 февраля в Севане был убит участник программы "Защитник Отечества" Арам Хачатрян. В результате следственных мероприятий правоохранители арестовали Н.М. и А.М. сроком на месяц.

    Напомним, Хачатрян был призван в Вооруженные силы Армении в 2025 году. Спустя шесть месяцев он подписал контракт и продолжил службу в воинской части, расположенной недалеко от родного села. За два дня до инцидента он завершил смену и по неустановленным причинам отправился в Севан, где впоследствии был убит.

