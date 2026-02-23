İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ermənistanda hərbçinin öldürülməsi ilə bağlı iki nəfər həbs edilib

    Region
    • 23 fevral, 2026
    • 11:26
    Ermənistanda hərbçinin öldürülməsi ilə bağlı iki nəfər həbs edilib

    Ermənistanın Sevan şəhərində 19 yaşlı hərbçi Aram Xaçatryanın qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində iki nəfər həbs edilib.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş Prokurorluğundan bildirilib.

    Həmin şəxslərə qarşı Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin 155-ci maddəsinin 1-ci hissəsi (qətl) ilə cinayət işi açılıb.

    Daha əvvəl verilən məlumata görə, fevralın 21-də Sevanda "Vətən müdafiəçisi" proqramının iştirakçısı Aram Xaçatryan öldürülüb. İstintaq tədbirləri nəticəsində N.M. və A.M. bir ay müddətinə həbs edilib.

    Xatırladaq ki, Xaçatryan 2025-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətə çağırılıb. Altı ay sonra o, müqavilə imzalayıb və doğma kəndi yaxınlığında yerləşən hərbi hissədə xidmətini davam etdirib. Hadisədən iki gün əvvəl o, növbəsini başa vuraraq naməlum səbəblərdən Sevana gedib və orada öldürülüb.

    Ermənistan hərbçi cinayət
    В Армении арестованы два человека по делу об убийстве контрактника

    Son xəbərlər

    11:48

    SİMURQ Liseyi yeni "Yasamal" və "Gənclik" korpusları ilə şagird qəbulunu açıq elan edir!

    Biznes
    11:42

    Valideynlər oğlan övladlarını ilkin hərbi qeydiyyatdan keçirmək üçün "mygov"la müraciət edə bilərlər

    İKT
    11:40
    Foto

    Ağdərənin dörd kəndinə daha 63 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:37
    Foto

    "ASAN xidmət indeksi" və "ASAN müraciət" informasiya sistemi üzrə ötənilki nəticələr açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:32

    İslandiyada Aİ-yə üzvlük danışıqlarının bərpası üzrə səsvermə keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    11:31

    Azərbaycanın turizm bələdçiləri xarici qonaqların dilində danışa bilirmi? - ARAŞDIRMA

    Turizm
    11:30

    "Fulhem"in futbolçusu Premyer Liqada penalti rekordu müəyyənləşdirib

    Futbol
    11:28

    Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    11:26

    Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti