В Армении арестован подозреваемый в организации 105 эпизодов мошенничества

В Следственном комитете Армении завершено предварительное расследование масштабного уголовного дела, возбужденного по 105 эпизодам мошенничества, совершенного с использованием заранее спланированных преступных схем.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что гражданин Н.П. разработал и реализовал преступные мошеннические схемы для совершения хищения как единолично, так и совместно с другими лицами.

В частности, члены ОПГ размещали заказы по привлекательным ценам у водителей такси и грузовиков, просили их переводить различные суммы денег на банковские счета других водителей, которые якобы принадлежали им, но на самом деле являлись таксистами. Те, в свою очередь, обналичивали деньги и передавали Н.П., тем самым похищая денежные средства, перечисленные гражданами.

По другой схеме члены преступной группы обзванивали различных граждан и выдавали себя за поставщиков мяса, затем похищали забитый скот, принадлежащий обманутым людям.

Как заявили в СК, общая сумма денежных средств, похищенных у потерпевших, составила около 10 млн драмов (чуть выше $26 млн). В отношении Н.П. возбуждено уголовное дело признакам мошенничества - 105 эпизодов, он арестован.