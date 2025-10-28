İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ermənistanda 100-dən artıq dələduzluq epizodunda adı hallanan şübhəli həbs edilib

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:41
    Ermənistanda 100-dən artıq dələduzluq epizodunda adı hallanan şübhəli həbs edilib

    Əvvəlcədən planlaşdırılmış cinayət sxemləri istifadə edilərək törədilmiş 105 dələduzluq epizodu üzrə Ermənistan İstintaq Komitəsində açılmış cinayət işinin ilkin istintaqı başa çatıb.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlum olub ki, vətəndaş N.P. həm təkbaşına, həm də digər şəxslərlə birlikdə oğurluq törətmək üçün cinayətkar dələduzluq sxemləri hazırlayıb və həyata keçirib.

    İstintaq Komitəsinin məlumatına görə, zərərçəkənlərdən oğurlanan pul vəsaitlərinin ümumi məbləği təxminən 10 milyon dram (26 milyon dollardan bir qədər çox) təşkil edib. N.P. barəsində dələduzluq əlamətləri ilə - 105 epizod üzrə cinayət işi açılıb, o, həbs edilib.

    Ermənistan dələduzluq
    В Армении арестован подозреваемый в организации 105 эпизодов мошенничества

    Son xəbərlər

    13:55

    Norveçli olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:50

    Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edir

    Region
    13:44

    "Azəristiliktəchizat"ın yığılmış zərəri 133 milyon manatı keçib

    Maliyyə
    13:44

    Şəhid bacısı: Valideynlərimin bu günü görmədən dünyadan köçmələrinə heyfslənirəm

    Daxili siyasət
    13:43

    Zelenski sabiq merin vətəndaşlıqdan məhrum edilməsinin səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    13:39

    AMB sığorta sektorunun maliyyə dayanıqlılığını gücləndirmək istəyir

    Maliyyə
    13:30
    Foto
    Video

    Leyla Əliyeva Şuşa məscidi üçün hazırlanan dünya xalçaçılıq tarixinin ən böyük dairəvi xalçası ilə tanış olub

    Mədəniyyət siyasəti
    13:29

    AQP rəsmisi: "Palata birgə qiymətləndirmə standartlarının yenilənməsi üzərində işləyir"

    Maliyyə
    13:28
    Foto

    Ağdaşda ilk dəfə Heyva Festivalı keçirilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti