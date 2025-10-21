Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Армении арестован главный архитектор Гюмри

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 18:15
    В Армении арестован главный архитектор Гюмри

    Главного архитектора армянского города Гюмри Генрика Гаспаряна арестовали вслед за мэром Варданом Гукасяном.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

    "Еще двум задержанным в рамках уголовного производства о получении взятки со стороны группы должностных лиц в общине Гюмри, в том числе, главному инженеру, в качестве меры пресечения избран арест", - сообщили в комитете.

    Ранее стало известно, что Антикоррупционный суд арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца.

    Утром 20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки.

    Gümrünün baş memarı həbs olunub

