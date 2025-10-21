Gümrünün baş memarı həbs olunub
Region
- 21 oktyabr, 2025
- 18:32
Gümrünün baş memarı Henrix Qasparyan həbs edilib.
"Report" "Sputnik-Ermənistan"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Antikorrupsiya Komitəsi məlumat yayıb.
