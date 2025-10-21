İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Region
    • 21 oktyabr, 2025
    • 18:32
    Gümrünün baş memarı həbs olunub

    Gümrünün baş memarı Henrix Qasparyan həbs edilib.

    "Report" "Sputnik-Ermənistan"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Antikorrupsiya Komitəsi məlumat yayıb.

    gümrü Ermənistan Həbs
    В Армении арестован главный архитектор Гюмри

