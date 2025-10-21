Мэр Гюмри арестован на два месяца

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 10:23
    Антикоррупционный суд арестовал мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Решение принял судья Вардгес Саркисян. Суд всю ночь рассматривал ходатайство об аресте и лишь на рассвете удалился в совещательную комнату.

    Утром 20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Параллельно действиям силовиков здание окружили сторонники Гукасяна. Сюда же были стянуты "красные береты", в ходе многочасового противостояния полиции и собравшихся возникали перепалки и стычки. Однако мэра Гюмри все же увезли.

    По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, получив от владельца около $10 тыс.

    Согласно информации СМИ, речь идет о предпринимателе Севаке Гомцяне, владельце сети магазинов "Фабрика".

    В СК Армении инициировало дело по статье "массовые беспорядки" в отношении некоторых участников акции в поддержку Гукасяна. Всего было задержано свыше 30 протестующих.

