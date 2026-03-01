CENTCOM сообщил о поражении иранского корвета Jamaran в Оманском заливе
Другие страны
- 01 марта, 2026
- 18:54
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении удара иранскому корвету класса Jamaran в Оманском заливе у пирса Чах-Бахар.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении командования в соцсети Х.
"Иранский корвет класса Jamaran был поражен силами США в начале операции Epic Fury ("Эпическая ярость"). В настоящее время корабль идет на дно Ормзуского залива", - говорится в публикации.
Также CENTCOM призвал военнослужащих ВС Ирана, КСИР и полиции сложить оружие.
Последние новости
19:04
CENTCOM: В ходе операции против Ирана погибли трое американских военныхДругие страны
19:00
Фото
Пятнадцать граждан Турции и Таджикистана эвакуированы из Ирана в АзербайджанВ регионе
18:54
CENTCOM сообщил о поражении иранского корвета Jamaran в Оманском заливеДругие страны
18:49
Арагчи: Нового верховного лидера Ирана выберут в ближайшие дниВ регионе
18:42
СМИ: Родственники Ахмадинежада опровергают слухи о его гибели - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:26
Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
18:20
Видео
Число погибших в Бейт-Шемеше достигло девяти человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:12
Вучич: Сербские специалисты изучат последствия ракетных ударов в ОАЭДругие страны
18:08