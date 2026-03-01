CENTCOM сообщил о поражении иранского корвета Jamaran в Оманском заливе

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении удара иранскому корвету класса Jamaran в Оманском заливе у пирса Чах-Бахар.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении командования в соцсети Х.

"Иранский корвет класса Jamaran был поражен силами США в начале операции Epic Fury ("Эпическая ярость"). В настоящее время корабль идет на дно Ормзуского залива", - говорится в публикации.

Также CENTCOM призвал военнослужащих ВС Ирана, КСИР и полиции сложить оружие.