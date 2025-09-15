В Армении арестован экс-следователь, предъявивший обвинение Кочаряну и Саргсяну

Арестован бывший следователь Грачья Мушегян, предъявивший обвинение экс-президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь уголовного суда Лиана Рафаелян.

Мушегян арестован по делу о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. Инцидент произошел в августе прошлого года. Следователь находился за рулем в нетрезвом состоянии.

После ухода со службы он занимался адвокатской деятельностью.