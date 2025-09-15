Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В Армении арестован экс-следователь, предъявивший обвинение Кочаряну и Саргсяну

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 15:53
    В Армении арестован экс-следователь, предъявивший обвинение Кочаряну и Саргсяну

    Арестован бывший следователь Грачья Мушегян, предъявивший обвинение экс-президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну.  

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь уголовного суда Лиана Рафаелян.  

    Мушегян арестован по делу о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. Инцидент произошел в августе прошлого года. Следователь находился за рулем в нетрезвом состоянии.    

    После ухода со службы он занимался адвокатской деятельностью.

    Армения Роберт Кочарян Серж Саргсян следователь экс-президент
    Ermənistanda eks-prezidentlərə ittiham irəli sürən keçmiş müstəntiq həbs edilib

