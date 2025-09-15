İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Ermənistanda eks-prezidentlərə ittiham irəli sürən keçmiş müstəntiq həbs edilib

    Region
    • 15 sentyabr, 2025
    • 16:03
    Ermənistanda eks-prezidentlərə ittiham irəli sürən keçmiş müstəntiq həbs edilib

    Ermənistanın keçmiş prezidentləri Robert Koçaryan və Serj Sarqsyana qarşı ittiham irəli sürən sabiq müstəntiq Qraçya Muşeqyan həbs edilib.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu cinayət məhkəməsinin mətbuat katibi Liana Rafaelyan bildirib.

    Q.Muşeqyan ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı işdə həbs edilib. Hadisə ötən ilin avqustunda baş verib. Müstəntiq sərxoş vəziyyətdə sükan arxasında olub.

    Vəzifədən ayrıldıqdan sonra o, vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olub.

    Ermənistan Robert Koçaryan Serj Sarqsyan Məhkəmə Həbs
