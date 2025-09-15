Ermənistanda eks-prezidentlərə ittiham irəli sürən keçmiş müstəntiq həbs edilib
Region
- 15 sentyabr, 2025
- 16:03
Ermənistanın keçmiş prezidentləri Robert Koçaryan və Serj Sarqsyana qarşı ittiham irəli sürən sabiq müstəntiq Qraçya Muşeqyan həbs edilib.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu cinayət məhkəməsinin mətbuat katibi Liana Rafaelyan bildirib.
Q.Muşeqyan ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı işdə həbs edilib. Hadisə ötən ilin avqustunda baş verib. Müstəntiq sərxoş vəziyyətdə sükan arxasında olub.
Vəzifədən ayrıldıqdan sonra o, vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul olub.
