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В Анкаре свыше 50 человек умерли от поддельного алкоголя

В Анкаре свыше 50 человек умерли от поддельного алкоголя В Анкаре 54 человека умерли в результате употребления контрафактной водки.
В регионе
17 февраля 2025 г. 17:39
В Анкаре свыше 50 человек умерли от поддельного алкоголя

В Анкаре 54 человека умерли в результате употребления контрафактной водки.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

"Согласно поступившим данным, в Анкаре 54 человека умерли из-за употребления поддельного алкоголя, а 40 человек продолжают оставаться в реанимации. В ходе расследования, которое проводит главная прокуратура Анкары, арестованы 28 подозреваемых", - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что в январе число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 37 человек. Среди них были граждане Турции, Узбекистана и Туркменистана.

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Версия на азербайджанском языке Ankarada saxta spirtli içkidən ölənlərin sayı 54-ə çatıb, 40 nəfər reanimasiyadadır

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