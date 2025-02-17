В Анкаре свыше 50 человек умерли от поддельного алкоголя

В Анкаре 54 человека умерли в результате употребления контрафактной водки.

В Анкаре 54 человека умерли в результате употребления контрафактной водки.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

"Согласно поступившим данным, в Анкаре 54 человека умерли из-за употребления поддельного алкоголя, а 40 человек продолжают оставаться в реанимации. В ходе расследования, которое проводит главная прокуратура Анкары, арестованы 28 подозреваемых", - сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что в январе число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле достигло 37 человек. Среди них были граждане Турции, Узбекистана и Туркменистана.