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    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение

    В регионе
    • 14 октября, 2026
    • 17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение

    В ереванском аэропорту "Звартноц" украли $30 тыс., переданных на хранение.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Отмечается, что около года назад один из прибывших в Ереван пассажиров в соответствующем порядке передал на хранение деньги, подлежащие декларированию.

    На днях начальник таможенной службы аэропорта Айк Мелконян обнаружил, что доллары фальшивые, за исключением нескольких купюр – предположительно, кто-то украл настоящие банкноты, взамен положив фальшивые. Источники издания в таможенной службе подтвердили информацию, а в пресс-службе таможенной службы пока не прокомментировали ее.

    Аэропорт Звартноц Кража (ограбление) Армения
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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