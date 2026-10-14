В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
В регионе
- 14 октября, 2026
- 17:13
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В ереванском аэропорту "Звартноц" украли $30 тыс., переданных на хранение.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Отмечается, что около года назад один из прибывших в Ереван пассажиров в соответствующем порядке передал на хранение деньги, подлежащие декларированию.
На днях начальник таможенной службы аэропорта Айк Мелконян обнаружил, что доллары фальшивые, за исключением нескольких купюр – предположительно, кто-то украл настоящие банкноты, взамен положив фальшивые. Источники издания в таможенной службе подтвердили информацию, а в пресс-службе таможенной службы пока не прокомментировали ее.
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