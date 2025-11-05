Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 21:33
    В Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    В столице Турции Анкаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.

    Как передает Report, в церемонии приняли участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, председатель группы дружбы Турция–Азербайджан в парламенте, депутат Шамиль Айрым, председатель Партии Великого единства (BBP) Мустафа Дестиджи и другие представители партии, бывший генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY) Дюсен Касеинов, а также представители общественности обеих стран.

    Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов подчеркнул поддержку братской страны во время Отечественной войны:
    "Сегодня ни одна сила, ни одно государство не способно нарушить дружбу и братство между Турцией и Азербайджаном. У них нет ни силы, ни смелости для этого. Ведь эта дружба скреплена кровью, прошла испытания и уходит корнями в глубины истории. Союз Азербайджана и Турции, соединяющий сердце Кавказа и дух Анатолии, вносит вклад не только в региональное сотрудничество, но и в будущее всего тюркского мира, в мир и стабильность".

    Яшар Гюлер передал поздравления и приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы Азербайджана в Карабахе, почтила память шехидов и пожелал здоровья ветеранам.

    В художественной части мероприятия выступили известные деятели культуры Турции, в том числе проживающий в Турции заслуженный артист Азербайджана, пианист Ислам Манафов.

    Анкара шахта День Победы Азербайджан
    Фото
    Ankarada Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib

    Последние новости

    22:02

    СМИ: Трамп признал сильный ущерб республиканцам от шатдауна

    Другие страны
    21:46
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов: Стартовал матч "Карабах" - "Челси"

    Футбол
    21:40

    Посол Британии выразил поддержку "Карабаху" в предстоящем матче

    Футбол
    21:33
    Фото

    В Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    В регионе
    21:18

    "Сеть врачей Судана": Ситуация в лагерях для беженцев в Эль-Фашере ухудшается

    Другие страны
    21:01

    Трамп: Год назад мы одержали одну из величайших побед в истории выборов президента

    Другие страны
    20:55

    Лига чемпионов: Объявлены составы команд "Карабах" и "Челси"

    Футбол
    20:42

    Число покупающих пшеницу у России стран упало с 50-ти до 30-ти

    АПК
    20:41

    Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30

    Другие страны
    Лента новостей