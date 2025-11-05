В Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

В столице Турции Анкаре прошло торжественное мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.

В церемонии приняли участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, председатель группы дружбы Турция–Азербайджан в парламенте, депутат Шамиль Айрым, председатель Партии Великого единства (BBP) Мустафа Дестиджи и другие представители партии, бывший генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY) Дюсен Касеинов, а также представители общественности обеих стран.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов подчеркнул поддержку братской страны во время Отечественной войны:

"Сегодня ни одна сила, ни одно государство не способно нарушить дружбу и братство между Турцией и Азербайджаном. У них нет ни силы, ни смелости для этого. Ведь эта дружба скреплена кровью, прошла испытания и уходит корнями в глубины истории. Союз Азербайджана и Турции, соединяющий сердце Кавказа и дух Анатолии, вносит вклад не только в региональное сотрудничество, но и в будущее всего тюркского мира, в мир и стабильность".

Яшар Гюлер передал поздравления и приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы Азербайджана в Карабахе, почтила память шехидов и пожелал здоровья ветеранам.

В художественной части мероприятия выступили известные деятели культуры Турции, в том числе проживающий в Турции заслуженный артист Азербайджана, пианист Ислам Манафов.