İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ankarada Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib

    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 21:20
    Ankarada Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib

    Türkiyənin paytaxtı Ankarada 8 Noyabr - Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov, Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər, Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun sədri, millət vəkili Şamil Ayrım, Böyük Birlik Partiyasının (BBP) sədri Mustafa Destici və partiyanın digər üzvləri, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının (TÜRKSOY) sabiq sədri Düsen Kaseinov, digər tanınmış simalar, Azərbaycan və Türkiyə ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib.

    Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov Vətən Müharibəsində qardaş ölkənin dəstəyini vurğulayıb: "Bu gün dünyada heç bir güc, heç bir ölkə Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna, qardaşlığına xələl gətirə bilməz. Buna nə gücü, nə də cəsarəti yetər. Çünki bu dostluq qanla möhürlənib, sınaqlardan keçib, tarixin dərinliklərindən gələn qardaşlıqdır. Bu gün Azərbaycan Türkiyə müttəfiqliyi Qafqazın qəlbi ilə Anadolunu ruhunu birləşdirməklə sadəcə regional əməkdaşlığa deyil, bütün türk dünyasının gələcəyinə, sülhə, sabitliyə ən böyük töhfə verməkdədir".

    Yaşar Gülər Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycanın Qarabağ zəfəri münasibətilə salam və təbriklərini çatdırıb, şəhidləri rəhmətlə anıb, qazilərə cansağlığı diləyib.

    Tədbirin bədii hissəsində Türkiyənin tanınmış mədəniyyət xadimləri, o cümlədən Türkiyədə yaşayan tanınmış pianoçu, Azərbaycanın Əməkdar artisti İslam Manafovun ifaları səsləndirilib.

    Zəfər Günü Türkiyə Azərbaycan
    Foto
    В Анкаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана

    Son xəbərlər

    22:04
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Çelsi" oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİR

    Futbol
    21:49

    İslamabadda mərkəzi binada Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    21:30

    Britaniya səfiri Fergus Auldun "Qarabağ"a dəstək verib

    Futbol
    21:28

    Belçika zərbə altında: dron hücumları, DDoS hücumları və çağırışlara zəif reaksiya

    Digər ölkələr
    21:20
    Foto

    Ankarada Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib

    Region
    20:52

    Azərbaycan klubu FIBA Avropa Kubokunda Polşa təmsilçisinə qalib gəlib

    Komanda
    20:47

    Rusiyadan buğda alan ölkələrin sayı 50-dən 30-a düşüb

    ASK
    20:37

    Latviya Ukraynaya 20-dən çox "Patria" zirehli döyüş maşını təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    20:33

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Çelsi" komandalarının heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti