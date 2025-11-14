В Анкаре проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе военнослужащими
В Анкаре проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе 20 военнослужащими.
Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие представители Министерства национальной обороны Турции.
Напомним, что 11 ноября военно-транспортный самолет ВВС Турции C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих, все они погибли. Обломки самолета были обнаружены местными жителями на крутых склонах вблизи монастыря Холагири.
