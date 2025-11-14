Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Анкаре проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе военнослужащими

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 10:22
    В Анкаре проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе военнослужащими

    В Анкаре проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе 20 военнослужащими.

    Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие представители Министерства национальной обороны Турции.

    Напомним, что 11 ноября военно-транспортный самолет ВВС Турции C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих, все они погибли. Обломки самолета были обнаружены местными жителями на крутых склонах вблизи монастыря Холагири.

