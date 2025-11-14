Təyyarə qəzasında şəhid olan hərbçilərlə Ankarada vida mərasimi keçirilib
Region
- 14 noyabr, 2025
- 10:15
Türkiyənin Gürcüstanda qəzaya uğrayan yük təyyarəsində şəhid olan 20 hərbçi ilə Ankarada vida mərasimi keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Mürted Hava Bazası Komandanlığında keçirilən vida mərasimində Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri, şəhid hərbçilərin yaxınları iştirak ediblər.
Vida mərasiminin ardınca cənazələr hərbçilərin doğulduğu bölgələrə göndərilib.
Qeyd edək ki, noyabrın 11-də Gürcüstan ərazisində Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "C130" tipli hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Təyyarənin qalıqları Xolaqiri monastırının yaxınlığındakı dik yamaclara səpələnib və yerli sakinlər tərəfindən aşkar edilib.
Hadisə nəticəsində göyərtədə olan 20 Türkiyə hərbçisi şəhid olub.
Son xəbərlər
11:07
Xetaq Qazyumov: "İslamiadada azarkeşlərin etimadını doğruldacağımıza inam böyükdür"Fərdi
10:58
Foto
Baş prokurorun müavini: Müsabiqədən keçən hüquqşünaslar yuxarı təsnifatlı vəzifələrə irəli çəkilibDaxili siyasət
10:57
Foto
Göygölün yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunubDaxili siyasət
10:55
Naxçıvandan ixrac 30 %-ə yaxın artıbBiznes
10:55
Kliçko: Rusiyanın Kiyevə kütləvi hücumundan sonra üç nəfər ölübRegion
10:51
Naxçıvanda mənşə sertifikatı verilməsi 29 %-dən çox artıbBiznes
10:47
Naxçıvanda 10 ayda 122 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilibBiznes
10:45
Naxçıvan sahibkarları 10 ayda 14 beynəlxalq tədbirdə iştirak edibBiznes
10:42