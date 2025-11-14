İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Təyyarə qəzasında şəhid olan hərbçilərlə Ankarada vida mərasimi keçirilib

    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 10:15
    Təyyarə qəzasında şəhid olan hərbçilərlə Ankarada vida mərasimi keçirilib

    Türkiyənin Gürcüstanda qəzaya uğrayan yük təyyarəsində şəhid olan 20 hərbçi ilə Ankarada vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, Mürted Hava Bazası Komandanlığında keçirilən vida mərasimində Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri, şəhid hərbçilərin yaxınları iştirak ediblər.

    Vida mərasiminin ardınca cənazələr hərbçilərin doğulduğu bölgələrə göndərilib.

    Qeyd edək ki, noyabrın 11-də Gürcüstan ərazisində Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "C130" tipli hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Təyyarənin qalıqları Xolaqiri monastırının yaxınlığındakı dik yamaclara səpələnib və yerli sakinlər tərəfindən aşkar edilib.

    Hadisə nəticəsində göyərtədə olan 20 Türkiyə hərbçisi şəhid olub.

