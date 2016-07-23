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    В Анкаре освобождены 1 200 военнослужащих, участвовавших в попытке государственного переворота

    Прокурор: Некоторые военнослужащие могли не знать, в чем они участвуют

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Освобождены 1 200 военнослужащих, участвовавших в попытке государственного переворота в столице Турции Анкаре. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение об этом вынесла прокуратура, ведущая следствие в связи с попыткой государственного переворота в Анкаре.

    Прокурор Анкары Харун Кодалак заявил журналистам, что некоторые  военнослужащие могли не знать, в чем они участвуют: "В кратчайшее время будут установлены военнослужащие, которые не стреляли, не наезжали на людей в военных машинах, и вообще не разбирались в происходящем. Мы не допустим, чтобы наказание понесли невиновные военнослужащие, как это было в уголовных делах "Эргенекон", "Бальез". Наше расследование будет отличаться от их расследования. Мы поступим справедливо. Мы - прокуратура государства, а они были судьями, прокурорами организации". 

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