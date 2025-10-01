Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 13:35
    В Анкаре обсуждаются вопросы сотрудничества исламских стран в сфере статистики

    В Анкаре обсуждаются вопросы расширения сотрудничества исламских стран в области статистики.

    Как сообщает турецкое бюро Report, обсуждения проходят в рамках 14-й сессии Статистической комиссии Организации исламского сотрудничества (OIC-StatCom) в Центре статистических, экономических, социальных исследований и обучения для исламских стран (стат).

    Азербайджан представляет председатель Государственного комитета по статистике Тахир Будагов.

    Участники обсудили состояние и пути углубления сотрудничества между исламскими странами в области статистики. В ходе сессии выступили представители международных организаций, в том числе Исламского банка развития.

    Отметим, что в повестку трехдневного мероприятия также включено рассмотрение Плана действий OIC-StatCom на 2026-2030 годы.

    Организация исламского сотрудничества статистика SESRIC
