В Анкаре обсуждаются вопросы сотрудничества исламских стран в сфере статистики
- 01 октября, 2025
- 13:35
В Анкаре обсуждаются вопросы расширения сотрудничества исламских стран в области статистики.
Как сообщает турецкое бюро Report, обсуждения проходят в рамках 14-й сессии Статистической комиссии Организации исламского сотрудничества (OIC-StatCom) в Центре статистических, экономических, социальных исследований и обучения для исламских стран (стат).
Азербайджан представляет председатель Государственного комитета по статистике Тахир Будагов.
Участники обсудили состояние и пути углубления сотрудничества между исламскими странами в области статистики. В ходе сессии выступили представители международных организаций, в том числе Исламского банка развития.
Отметим, что в повестку трехдневного мероприятия также включено рассмотрение Плана действий OIC-StatCom на 2026-2030 годы.