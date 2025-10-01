Ankarada islam ölkələrinin statistika sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunur
- 01 oktyabr, 2025
- 12:55
Bu gün Türkiyənin paytaxtı Ankarada islam ölkələrinin statistika sahəsində əməkdaşlığının genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunur.
"Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, bununla əlaqədar Ankarada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Statistika Komissiyasının (OIC-StatCom) 14-cü sessiyası keçirilir.
İslam Ölkələri üzrə Statistika, İqtisadi, Sosial Tədqiqatlar və Təlim Mərkəzində (SESRIC) keçirilən müzakirələrdə Azərbaycanı Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov təmsil edir.
Tədbir Qurani-Kərimdən ayələrin oxunması ilə açılıb, daha sonra İslam ölkələri arasında statistika sahəsində əməkdaşlığın vəziyyəti və dərinləşdirilməsi yolları ətrafında müzakirələr aparılıb. Beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən İslam İnkişaf Bankının nümayəndələri sessiya iştirakçıları qarşısında çıxış ediblər.
Qeyd edək ki, üç gün davam edəcək tədbirin gündəliyinə İƏT-StatCom-un 2026-2030-cu illər üçün Fəaliyyət Planına baxılması da daxil edilib.