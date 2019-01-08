В Анкаре началось первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова началось в Анкаре, передает Report со ссылкой на ТАСС..

Как сообщил судья, некоторые из подозреваемых находятся за рубежом, в связи с этим они не предстанут cегодня перед судом. На скамье подсудимых оказались в общей сложности 18 подозреваемых, четверо из них находятся в тюрьме и участвуют в судебном процессе по средству видеосвязи.

Ранее, прокуратура Анкары направила во Второй суд столицы Турции по особо тяжким преступлениям обвинительное заключение.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - ликвидирован.