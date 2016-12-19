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    В результате вооруженного нападения посол России в Турции скончался - ОБНОВЛЕНО

    Спасти Андрея Карлова не удалось

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Посол России в Турции Андрей Карлов скончался в больнице.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, хотя дипломат был доставлен в больницу Гювен в тяжелом состоянии, спасти его не удалось.

    ***20:26

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Анкаре совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    По данным телеканала, инцидент произошел на открытии фотовыставки. Карлов госпитализирован с тяжелыми ранениями.

    Российское посольство в Анкаре пока не комментирует эту информацию.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

    "Сегодня в ходе публичного мероприятия в Анкаре неизвестный открыл хаотичный огонь, в результате чего огнестрельное ранение получил посол Российской Федерации в Турции. Сейчас он доставлен в местный госпиталь. Российская сторона находится в контакте с турецкими официальными лицами", - сказала представитель МИД РФ.

    Человек, совершивший покушение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, был ликвидирован в ходе полицейского штурма. Об этом сообщил телеканал NTV.

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