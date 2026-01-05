В Амурской области с рельсов сошли 35 вагонов грузового поезда

35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гонжа-Гудачи Забайкальской железной дороги в Амурской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"5 января в Магдагачинском муниципальном округе на перегоне Гонжа-Гудачи Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В сходе 35 вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.