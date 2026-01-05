Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Амурской области с рельсов сошли 35 вагонов грузового поезда

    В регионе
    • 05 января, 2026
    • 13:34
    В Амурской области с рельсов сошли 35 вагонов грузового поезда

    35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гонжа-Гудачи Забайкальской железной дороги в Амурской области.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

    "5 января в Магдагачинском муниципальном округе на перегоне Гонжа-Гудачи Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В сходе 35 вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

    грузовой поезд Амурская область сход с рельсов
    Rusiyada yük qatarının 40-a yaxın vaqonu relsdən çıxıb

    Последние новости

    13:52

    На Чукотке теплоход застрял во льдах

    В регионе
    13:42

    Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил 450 рейсов из-за снега и гололеда

    Другие страны
    13:39

    Минэкономики Беларуси: ВВП страны в 2025 году превысил $90 млрд

    Другие страны
    13:35

    Азербайджан снял ограничения на импорт мяса из ряда стран

    Здоровье
    13:34

    В Амурской области с рельсов сошли 35 вагонов грузового поезда

    В регионе
    13:23

    Азербайджан за год поднялся на 41 позицию в индексе готовности правительств к использованию ИИ

    ИКТ
    13:14

    Восстановившийся после травмы Махир Эмрели сдаст дополнительные тесты

    Футбол
    13:09

    Азербайджан расследует представление "Сары гялин" как армянской песни на иранском ТВ

    Kультурная политика
    13:05

    Во Франции неизвестный нанес ножевые ранения двум пассажирам электрички

    Другие страны
    Лента новостей