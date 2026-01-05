İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Rusiyada yük qatarının 40-a yaxın vaqonu relsdən çıxıb

    Region
    • 05 yanvar, 2026
    • 13:47
    Rusiyada yük qatarının 40-a yaxın vaqonu relsdən çıxıb

    Rusiyanın Amur vilayətində Zabaykalye dəmir yolunun Gonja-Gudaçi yolunda yük qatarının 35 vaqonu relsdən çıxıb.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın FHN-nin baş idarəsi məlumat verib.

    "Yanvarın 5-də Maqadaçinski bələdiyyə dairəsində Zabaykalye dəmir yolunun Gonja-Gudaçi yolunda yük qatarının 35 vaqonu relsdən çıxıb. Dəmir yolu infrastrukturuna ziyan dəyib. Ekologiyaya təhlükə yaranmayıb", - məlumatda bildirilib.

    В Амурской области с рельсов сошли 35 вагонов грузового поезда

