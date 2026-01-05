Rusiyada yük qatarının 40-a yaxın vaqonu relsdən çıxıb
Region
- 05 yanvar, 2026
- 13:47
Rusiyanın Amur vilayətində Zabaykalye dəmir yolunun Gonja-Gudaçi yolunda yük qatarının 35 vaqonu relsdən çıxıb.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın FHN-nin baş idarəsi məlumat verib.
"Yanvarın 5-də Maqadaçinski bələdiyyə dairəsində Zabaykalye dəmir yolunun Gonja-Gudaçi yolunda yük qatarının 35 vaqonu relsdən çıxıb. Dəmir yolu infrastrukturuna ziyan dəyib. Ekologiyaya təhlükə yaranmayıb", - məlumatda bildirilib.
