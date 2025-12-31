Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 31 декабря, 2025
    • 13:15
    В аэропорту Пулково задержано более 40 рейсов

    В петербургском аэропорту Пулково с утра на вылет задержано более 40 рейсов, один отменен. Также задерживается прибытие более 20 самолетов.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на онлайн-табло.

    В пресс-службе аэропорта объяснили задержки поздним прибытием самолетов.

    "Задержки в расписании не связаны с погодными условиями Санкт-Петербурга. Большинство из них - по причине позднего прибытия воздушных судов в Пулково. Также часть рейсов ожидает улучшения погодных условий в Калининграде", - сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор Пулково).

    аэропорт Пулково задержка рейсов Санк-Петербург
    More than 40 flights delayed at Pulkovo Airport

