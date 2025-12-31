В аэропорту Пулково задержано более 40 рейсов
В регионе
- 31 декабря, 2025
- 13:15
В петербургском аэропорту Пулково с утра на вылет задержано более 40 рейсов, один отменен. Также задерживается прибытие более 20 самолетов.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на онлайн-табло.
В пресс-службе аэропорта объяснили задержки поздним прибытием самолетов.
"Задержки в расписании не связаны с погодными условиями Санкт-Петербурга. Большинство из них - по причине позднего прибытия воздушных судов в Пулково. Также часть рейсов ожидает улучшения погодных условий в Калининграде", - сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор Пулково).
