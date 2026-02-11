Прошло 11 лет со дня cоздания "AzerGold"

Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года было создано ЗАО "AzerGold", что стало основой нового этапа развития горнодобывающей промышленности нашей страны. Реализация данного решения обеспечила существенный прогресс в сфере разведки и изучения рудных месторождений, в добычи, переработки и реализации драгоценных металлов в рамках единой производственной цепочки, а также это способствовало модернизации горнодобывающей промышленности Азербайджана в институциональном, технологическом и управленческом аспектах.

Комплексные реформы, реализованные по инициативе главы государства и направленные на улучшение деловой среды, стимулирование экспорта и развитие местного производства, создали благоприятные условия для устойчивого развития деятельности ЗАО "AzerGold".

"AzerGold", зарегистрированное и начавшее деятельность 5 июля 2016 года, успешно реализовало ряд значимых производственных и инфраструктурных проектов, внеся существенный вклад в развитие ненефтяного сектора страны, расширение его экспортного потенциала и социально-экономическое развитие регионов. За десятилетний период деятельности компания открыла два новых месторождения золота, ввела в эксплуатацию четыре золотодобывающих рудника и один региональный промышленный комплекс, заняв устойчивые позиции среди ведущих государственных компаний ненефтяного сектора. В общей сложности компания реализовала на внутреннем и международном рынках 563 тысячи унций золота и 989 тысяч унций серебра, обеспечив приток в экономику страны более 1,9 миллиарда манат, а также исполнила налоговые обязательства в размере 214 миллионов манат и обязательства по социальным отчислениям в размере 37 миллионов манат.

Деятельность ЗАО "AzerGold" не ограничивается формированием прямого экономического дохода, но также вносит значительный вклад в развитие регионов, подготовку высококвалифицированных кадров и увеличение занятости. В результате деятельности компании 2494 человека получили постоянную занятость. Существенный прогресс достигнут в формировании кадрового потенциала, прежде всего среди жителей отдалённых регионов. В рамках реализации новых горнодобывающих проектов и расширения программ профессиональной подготовки предусмотрено кратное увеличение числа постоянных рабочих мест.

ЗАО "AzerGold", которая в настоящее время объединяет дочернюю компанию ООО "Дашкасанская железная руда", разрабатывающее месторождения железной руды, его дочернюю компанию ООО "Азербайджанская металлургическая компания", а также ООО "АзерБласт", единственную в стране компанию, специализирующуюся на производстве промышленных взрывчатых веществ, успешно реализует интегрированную модель деятельности в горнодобывающем секторе.

Государственная компания вносит значительный вклад в реализацию социально-экономической и экологической политики государства посредством инициатив в области социальной ответственности, взаимодействия с местным населением и охраны окружающей среды, последовательно расширяя деятельность в данных направлениях.

В ближайшей перспективе "AzerGold" нацелено на повышение конкурентоспособности национальной горнодобывающей отрасли посредством внедрения инновационных технологий, расширения международного сотрудничества и изучения перспективы минерально-сырьевого потенциала страны, а также на укрепление вклада в устойчивое экономическое развитие через ввод в эксплуатацию новых рудников по добыче цветных металлов.