Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вылетел с рабочим визитом в Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в рамках визита планируется участие Байрамова в консультативной встрече глав МИД ряда стран по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Также ожидается проведение двусторонних встреч.

Напомним, что сегодня в Эр-Рияде состоится встреча министров иностранных дел арабских и исламских стран, посвященная ситуации в регионе.