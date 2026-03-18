Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Саудовскую Аравию
Внешняя политика
- 18 марта, 2026
- 14:37
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов вылетел с рабочим визитом в Эр-Рияд (Саудовская Аравия).
Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в рамках визита планируется участие Байрамова в консультативной встрече глав МИД ряда стран по вопросам региональной безопасности и стабильности.
Также ожидается проведение двусторонних встреч.
Напомним, что сегодня в Эр-Рияде состоится встреча министров иностранных дел арабских и исламских стран, посвященная ситуации в регионе.
Последние новости
