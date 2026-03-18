Azerbaijan's FM Jeyhun Bayramov departs for Saudi Arabia
Foreign policy
- 18 March, 2026
- 14:45
Azerbaijan's Minister of Foreign Affairs, Jeyhun Bayramov, has departed for a working visit to Riyadh, Saudi Arabia, the ministry said Wednesday, Report informs.
The visit will include Bayramov's participation in a consultative meeting of foreign ministers focused on regional security and stability.
A number of bilateral meetings are also planned during the visit.
