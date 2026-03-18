Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Финансы
    • 18 марта, 2026
    • 14:39
    Президент ЧБТР назвал потенциальные отрасли сотрудничества с Азербайджаном в рамках ГЧП

    Наибольший потенциал для Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) сосредоточен в проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), прежде всего в таких инфраструктурных секторах, как транспорт, "зеленая энергетика", коммунальные услуги, водоснабжение и логистика.

    Об этом в интервью Report сказал президент ЧБТР Серхат Кёксал.

    По его словам, в настоящее время банк оценивает ряд возможностей в секторе возобновляемой энергетики Азербайджана.

    "Мы надеемся, что эти первоначальные обсуждения приведут к финансированию проектов с сильными местными партнерами в ближайшие годы", - подчеркнул С. Кёксал.

    Президент банка отметил, что, как банк развития, ЧБТР отдает приоритет инфраструктурным проектам. В связи с этим для ЧБТР особенно важны такие направления, как развитие портовой инфраструктуры, железных дорог, логистических центров, а также восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях.

    "Мы верим, что проекты ГЧП, подготавливаемые недавно созданным Департаментом ГЧП при Министерстве экономики Азербайджана, позволят нам более активно участвовать в развитии инфраструктуры. В этом отношении уже наметились очень позитивные сдвиги. Реализация подобных проектов невозможна без сильной государственной поддержки. В этом контексте мы высоко ценим решительную поддержку, оказываемую правительством Азербайджана в продвижении ряда приоритетных инфраструктурных проектов в рамках ГЧП", - заявил С. Кёксал.

    Президент банка подчеркнул, что ЧБТР верит, что положительный эффект этой поддержки будет становиться все более заметным в ближайшие годы и обязательно отразится на их портфеле в Азербайджане.

