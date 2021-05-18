В аэропорту Еревана задержан находящийся в розыске экс-министр Армении

Сотрудники главного управления уголовной полиции Армении задержали бывшего министра транспорта и связи, экс-мэра Еревана Гагика Бегларяна прямо в ереванском аэропорту

Сотрудники главного управления уголовной полиции Армении задержали бывшего министра транспорта и связи, экс-мэра Еревана Гагика Бегларяна прямо в ереванском аэропорту. Как передает Report, об этом сообщили "Sputnik Армения" в пресс-службе полиции.

Экс-чиновник накануне прилетел в Ереван рейсом из Москвы, где его ждали оперативники.

Бегларян с марта 2020 года был объявлен в розыск по ряду статей уголовного кодекса. В частности ему инкриминируется присвоение имущества в особо крупных размерах, а также злоупотребление должностными полномочиями.

Бегларян был доставлен в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван" Минюста. А поскольку ранее суд его заочно арестовал, то экс-чиновник сразу был взят под стражу.