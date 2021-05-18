О нас
Report Georgia
Аудио новости

В аэропорту Еревана задержан находящийся в розыске экс-министр Армении

В аэропорту Еревана задержан находящийся в розыске экс-министр Армении Сотрудники главного управления уголовной полиции Армении задержали бывшего министра транспорта и связи, экс-мэра Еревана Гагика Бегларяна прямо в ереванском аэропорту
В регионе
18 мая 2021 г. 12:07
В аэропорту Еревана задержан находящийся в розыске экс-министр Армении

Сотрудники главного управления уголовной полиции Армении задержали бывшего министра транспорта и связи, экс-мэра Еревана Гагика Бегларяна прямо в ереванском аэропорту. Как передает Report, об этом сообщили "Sputnik Армения" в пресс-службе полиции.

Экс-чиновник накануне прилетел в Ереван рейсом из Москвы, где его ждали оперативники.

Бегларян с марта 2020 года был объявлен в розыск по ряду статей уголовного кодекса. В частности ему инкриминируется присвоение имущества в особо крупных размерах, а также злоупотребление должностными полномочиями.

Бегларян был доставлен в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван" Минюста. А поскольку ранее суд его заочно арестовал, то экс-чиновник сразу был взят под стражу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Armenia's ex-minister arrested at airport upon arrival from Moscow
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda axtarışda olan keçmiş nazir tutulub

Самое важное

В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана
18 мая 2021 г. 11:33
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений
17 мая 2021 г. 15:57
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54
Ученики сидят в масках, соблюдается дистанция - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоУченики сидят в масках, соблюдается дистанция - ФОТОРЕПОРТАЖ
17 мая 2021 г. 10:16
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
Начался суд над воевавшим в Карабахе ливанским террористом-наемником
16 мая 2021 г. 14:57
МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана
МИД: Технический вопрос был раздут кампанией по очернению Азербайджана
16 мая 2021 г. 09:36
Лейла Абдуллаева отвергла необоснованные утверждения Армении
Лейла Абдуллаева отвергла необоснованные утверждения Армении
16 мая 2021 г. 08:53
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi